De Duckman krijgt geen uitkering door verzameling: 'Ze denken dat ik Dagobert Duck ben'

NAALDWIJK - Pim Bunk uit Naaldwijk, beter bekend als De Duckman, zit in de penarie. Hij ligt in scheiding en omdat zijn aanstaande ex-vrouw kostwinner was, heeft hij een bijstandsuitkering aangevraagd. Maar de gemeente Westland wil die niet geven, want Bunk’s omvangrijke Disneyverzameling vertegenwoordigt volgens de gemeente een vermogen.

Hoeveel vermogen hij heeft, weet Bunk zelf niet: 'Ze denken dat ik Dagobert Duck ben, maar er is hier nog geen ambtenaar geweest om de waarde van de verzameling vast te stellen. Ze hebben mijn naam gegoogled, verhalen op internet gelezen en hun conclusies getrokken. Toen ik bij het gemeentehuis kwam zei de ambtenaar: 'Ah, een bekende Westlander, nou u krijgt dus niks.''

Wat de waarde van de verzameling is, is sowieso moeilijk te zeggen: 'De verzekeringswaarde is vast wel hoog, maar als je dit in één keer zou moeten verkopen krijg je opkopers die er een bulkprijs voor geven, dan krijg je dus helemaal niet veel', aldus Bunk.



'Dit is mijn levenswerk'

Bovendien wil hij helemaal niet van zijn verzameling af. 'Dit is mijn leven. Ik heb dit in dertig jaar bij elkaar gesprokkeld. Dit is mijn levenswerk. Dat ga ik niet uit elkaar rukken!'

De Duckman kan zelf niet meer werken vanwege lichamelijke en psychische klachten. Hij verdient wat geld met zijn striphandel via Marktplaats, maar dat is niet genoeg om van te leven. 'Zo'n 400 euro per maand', zegt hij. Hij ziet wel kansen om er meer aan te verdienen, in een echte winkel.



Winkel beginnen

Maar een echte winkel beginnen kan Bulk niet in z'n eentje. 'Als iemand daarbij zou willen helpen. De gemeente of een ondernemer of Disney zelf... ', zegt hij. 'Naaldwijk heeft veel winkelleegstand en dit zou een mooie attractie kunnen zijn voor toeristen met kinderen. In een echte winkel verkoop je meer. Stel dat het een succes wordt, dan heb ik geen uitkering nodig. Sterker, misschien heb ik wel personeel nodig. Weer een werkloze minder. Win-win.'

De gemeente Westland laat in een reactie weten niet in te kunnen gaan op individuele gevallen.

