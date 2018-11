Deel dit artikel:













Gesloten zalen van het Haagse Binnenhof worden zichtbaar door boek Still Omroep West

DEN HAAG - Het nieuwe boek 'Interieurs van het Binnenhof' gunt de lezer een blik in zalen die voor het grote publiek anders gesloten zijn. In het boek vertelt schrijver Paula van der Heiden de verhalen achter de zalen aan de hand van oude tekeningen, foto’s en hedendaagse foto's van Dick Valentijn. Het Binnenhof, dat het oudste nog functionerende regeringscentrum in de wereld is, wordt zo nog toegankelijker.

Bij de boekpresentatie op maandag waren premier Rutte en initiatiefnemers burgemeester Pauline Krikke en Algemeen Directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Susan Lammers aanwezig. Het boek is een samenspel geworden van oud en nieuw, volgestopt met feiten en weetjes. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan premier Rutte en Ankie Broekers-Knol, de voorzitter van de Eerste Kamer en Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State. LEES OOK: Beste historische boek over Den Haag geschreven door Amsterdammer Jurjen Vis