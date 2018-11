Cel geëist na ontucht met meisjes op straat

DELFGAUW - Tegen de 39-jarige Slowaak Lubomir B., die ervan wordt verdacht begin vorig jaar in Delfgauw op straat vier jonge meisjes te hebben betast, is maandag 160 dagen celstraf geëist, waarvan 22 dagen voorwaardelijk. De verdachte verscheen zelf niet bij de rechtbank in Den Haag, vermoedelijk is hij inmiddels terug in zijn thuisland. Wel kwam er een advocaat namens hem.

B. werd in de buurt opgepakt nadat de vier meisje (toen 6, 7, 9 en 11 jaar) in de wijk Emerald waren opgetild en betast. Twee van hen waren samen een hond aan het uitlaten bij de kruising van de Azijnmakerstraat en de Pommakerstraat toen de verdachte met zijn fiets de weg versperde en toesloeg. Twee andere meisjes werden betast terwijl ze buitenspeelden. De aanklaagster: 'Meneer kon snel worden aangehouden omdat de kinderen een gedetailleerde daderbeschrijving gaven. Hij was ook een opvallende verschijning met zijn lange haren en een sik.'

Tijdens een vorige zitting in juli werd de verdachte door de rechtbank vrijgelaten uit voorarrest, nadat een bij een van de meisjes aangetroffen dna-spoor niet bleek te matchen met dat van de verdachte. Daar kwam nog bij dat een van de meisjes een bak ijs uit een boodschappentas van de verdachte zag vallen, terwijl hij zei dat hij nooit ijs eet en dat ook nooit kocht. 'Ga het maar controleren bij de winkel', zei de advocaat van de verdachte in juli tegen de rechtbank.



Rundvleessalade of een bak ijs?

Het OM ging er toen eigenlijk vanuit dat de zaak tegen de Slowaak op niets uit zou lopen, zo gaf de aanklaagster nu toe. Inmiddels bleek echter uit onderzoek dat de verdachte weliswaar inderdaad geen ijs had gekocht bij de plaatselijke Albert Heijn, maar wel een bak rundvleessalade met min of meer dezelfde vorm. De aanklaagster denkt dat de kinderen dat rundvleesbakje voor een ijsbakje hebben aangezien. En daarom vindt ze nu al met al tóch bewezen dat de Slowaak de verdachte is.

Maar zo'n vergissing van de kinderen lijkt de advocaat van de Slowaak sterk. 'Jonge kinderen zijn gespecialiseerd in het herkennen van ijs en snoep', aldus de raadsman. Een van hen verklaarde over een afbeelding van een aardbei met rode besjes op het deksel van het uit de tas gevallen bakje. Precies zo'n plaatje als op het deksel van het sorbetijs dat je destijds bij de Albert Heijn kon kopen: de raadsman gaf de rechtbank een foto van zo'n verpakking. Op dezelfde dag zou een andere klant wél twee van zulke bakken sorbetijs bij diezelfde Albert Heijn hebben gekocht, zo voerde de raadsman aan: 'Maar het OM weigerde dat verder te onderzoeken, de dader is waarschijnlijk gewoon iemand anders, een klant uit de buurt.'



Meisjes zijn bang

Een moeder van een van de meisjes denkt daar anders over. 'Dat de verdachte niet aanwezig is, zegt mij genoeg. Ik vind dat jammer, want anders had hij kunnen aanhoren hoe het er bij ons thuis aan toe ging de afgelopen periode.' De meisjes zijn volgens hun ouders erg bang, durfden niet alleen te slapen en hadden slaap- en schoolproblemen. Daarom eisten twee gezinnen enkele honderden euro's smartengeld van de verdachte. Als de rechtbank de eis volgt, hoeft de verdachte niet terug naar cel, want hij zat het onvoorwaardelijke deel al uit in voorarrest. De uitspraak is op 26 november.





LEES OOK: Seks met leerling: 180 uur taakstraf voor docent school Alphen