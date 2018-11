Boete voor stiekem filmen in kleedhokje Tikibad

WASSENAAR - Een 19-jarige Katwijker is maandag veroordeeld voor het stiekem filmen van twee minderjarige meisjes in een kleedhokje van het Tikibad van Duinrell in Wassenaar. Hij kreeg een boete van 200 euro van de Haagse politierechter.

Een schoonmaker van Duinrell zag op 26 november vorig jaar iemand in de weer met een mobieltje dat onder een tussenschot van twee bezette kledinghokjes werd gestoken. Hij waarschuwde zijn supervisor, die ingreep. Op het mobieltje van de Katwijker vond de politie vervolgens beelden van de voeten en benen van de meisjes die gebruik maakten van het kleedhokje naast hem.

De 19-jarige Katwijker had een bijzondere verklaring voor het filmen. Volgens hem was er geen sprake van een seksueel motief, zoals de reclassering suggereerde. Hij had namelijk zichzelf willen filmen om te zien of hij was aangekomen qua gewicht. De fragiel ogende Katwijker, die een opleiding volgt voor het werken met kinderen, zou lijden aan de eetstoornis anorexia nervosa.



Een bodyscan

'Ik wilde een bodyscan doen bij mezelf', verklaart hij. Ook voor het filmen van het naastgelegen hokje heeft hij een verklaring. 'Dat was omdat ik zeker wilde weten of het hokje naast me leeg was. Ik heb in het verleden weleens meegemaakt dat iemand onder het tussenschot doorkeek toen ik me aan het filmen was.'

De rechter vraagt zich af waarom hij zichzelf niet gewoon thuis kon filmen. 'Dat kon niet, omdat mijn broertje altijd om mijn kamer met de Playstation zit te spelen', legt hij uit. Volgens de advocaat, die vrijspraak vroeg voor de Katwijker, had zijn cliënt gewoon beter even met zijn ogen kunnen kijken of hij voeten onder het tussenschot zag in het hokje naast hem. 'Maar het enige verschil is dat hij dat nu met een mobieltje heeft gedaan.'



Een vreemd verhaal

De aanklaagster vond het al met al een 'vreemd verhaal'. 'Hij had zichzelf voor zo'n bodyscan toch ook thuis in de badkamer kunnen filmen? Maar we kunnen nu eenmaal niet bewijzen dat er andere bedoelingen waren.' De dertig uur werkstraf die ze eiste waren dan ook niet wegens een zedenmisdrijf, zoals het Openbaar Ministerie hem eerder ten laste wilde leggen, maar alleen voor stiekem filmen: 'Het schenden van de privacy in een besloten ruimte'.

