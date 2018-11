PvdA stelt vragen over verkoop 't Oude Huis: 'Dit is niet de juiste volgorde'

't Oude Huis in Zoetermeer | Foto: Van As Makelaardij

ZOETERMEER - De PvdA Zoetermeer heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de voorgenomen verkoop van 't Oude Huis in de Dorpsstraat in Zoetermeer. In 't Oude Huis was tot vorige week het Stadsmuseum gevestigd. De PvdA zegt verbaasd te zijn dat het monumentale pand, waar nu een koper voor schijnt te zijn die er wil gaan wonen, al wordt verkocht voordat de raad formeel heeft kunnen besluiten over de wijziging van het bestemmingsplan.

Tot augustus van dit jaar werd aan de verkoop van 't Oude Huis de voorwaarde gesteld dat er horeca in zou komen. Omdat er geen geschikte koper werd gevonden, heeft het college die voorwaarde geschrapt. Nu kan een koper er dus ook een kantoor in vestigen of er gaan wonen.

'De PvdA had liever gewild dat het prachtige, beeldbepalende pand in de Dorpsstraat niet zou worden verkocht en een andere culturele of maatschappelijke bestemming zou krijgen, zodat inwoners van Zoetermeer het pand nog wel kunnen bezoeken', licht fractievoorzitter Margot Kraneveldt toe. 'Een horecabestemming konden wij ons daarom ook nog wel voorstellen. Maar nu mag het van het college ook een kantoor of woonhuis worden. Daar is echter een wijziging van het bestemmingsplan voor nodig en dat hebben we als nog raad niet gekregen. Dat is niet de juiste volgorde.'



Eens maar nooit weer

Kraneveldt zegt verder dat ze de discussie rondom de bouw van huizen op de locatie van de voormalige manege Zilverster nog vers in het geheugen heeft. 'Toekomstige bewoners hadden daar al een huis gekocht, terwijl de raad nog formeel moest besluiten over het bouw- en bestemmingsplan', vertelt de fractievoorzitter. 'Bij een negatief besluit van de raad zouden deze kopers ernstig in de problemen zijn gekomen. Uit compassie voor de bewoners heeft de raad toen met veel mitsen en maren de bestemmingswijziging geaccepteerd, maar wel met het college afgesproken dat dit 'eens maar nooit weer' was'.

'De raad moet over belangrijke bestemmingsplanwijzigingen inhoudelijk een goede afweging kunnen maken, zeker als het gaat om gebouwen langs historische straten zoals de Voorweg of de Dorpsstraat. Wij willen daarom dat de verkoop van ’t Oude Huis in de ijskast wordt gezet tot over het bestemmingsplan door de raad netjes een besluit is genomen. Want zo hoort het en niet anders', besluit ze tenslotte.

LEES OOK: Kersverse Fotograaf des Vaderlands toont mooiste en lelijkste plek in 'zijn' Zoetermeer