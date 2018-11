Leidenaren sluiten als eerste een crowdfunding hypotheek af

LEIDEN - Het heeft even geduurd voordat zowel de Autoriteit Financiële Markten als de Belastingdienst akkoord gingen. Maar sinds dit jaar heeft Nederland een nieuwe hypotheekvorm: de crowdfunding hypotheek. De naam zegt het al: een deel wordt gefinancierd door particuliere investeerders. De eerste van deze nieuwe hypotheekvorm werd afgesloten in Leiden.

Kim Opdam en Ivo van Kampen uit Leiden zijn de eerste Nederlanders die het aandurfden om een crowdfunding hypotheek te nemen. Hun belangrijkste overweging zijn de financiën. Ivo van Kampen: 'Met het bij elkaar krijgen van de crowd zit je op zo'n laag rentepercentage, dat wordt gewoon niet aangeboden door een andere hypotheekverstrekker.'

De crowdfunding hypotheek is een idee van Vincent van der Noort van hypotheekverstrekker Jungo. Deze werkt samen met Aegon, die tachtig procent van de hypotheek voor haar rekening neemt. De resterende twintig procent komt voor rekening van particuliere investeerders, door crowdfunding.



Lagere rente

En daar zit volgens Van der Noort de crux van de lage rente: 'Voor banken en verzekeraars is het duur om het bovenste stukje te financieren. De crowd kan dat veel voordeliger.' De gedachte daarachter is dat de hypotheekverstrekker niet de volle honderd procent, maar slechts zo'n tachtig procent terugziet van haar geld als hypotheekafspraken niet worden nagekomen. Door de crowdfunding is dat risico gedekt.

De uitdaging is: lukt het om twintig procent van je hypotheek te laten financieren door particuliere investeerders? In het geval van Kim en Ivo ging het om een bedrag van 68.000 euro op een hypotheek van in totaal 340.000 euro. Met de hulp van Jungo kregen ze dat binnen twaalf dagen gedaan. Van Kampen: Mijn ouders wilden heel graag mee financieren en mee investeren, maar konden uiteindelijk niet het bedrag inleggen wat ze voor ogen hadden. Dus het ging zo hard dat zij de laatsten waren die het gat gedicht hebben om de crowdfunding succesvol te maken.'



Investeerders

De huizenkopers hebben dus een lagere rente. Maar wat levert het de investeerders op? Van der Noort: 'Met de huidige rentes kun je 2,8 procent verdienen op je investering. Met een looptijd van acht jaar.'

Het gecrowdfunde deel van de hypotheek wordt de eerste acht jaar afgelost met een lineaire hypotheek. In deze beginperiode vallen de woonlasten hoger uit. De andere tachtig procent wordt de resterende 22 jaar afgelost met een annuïtaire hypotheek.



'Goed doortimmert concept'

De Consumentenbond is positief over deze nieuwe hypotheekvorm. De conclusie is dat het een 'goed doortimmert concept' is. Voordelen zijn de lagere rente, het onbeperkt aflossen met eigen middelen en het feit dat familie en vrienden kunnen meefinancieren tegen een mooi rendement.

Maar ze zien ook nog wel enkele nadelen: de hypotheekvorm is niet aantrekkelijk voor huizenkopers die in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheek Garantie, er is geen variabele rente mogelijk en de crowdfunding hypotheek is (vooralsnog) niet voor ZZP'ers, ondernemers, nieuwbouw, verbouwing of overbruggingskrediet.

