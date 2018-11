'Een eigen smoelwerk en een onvergelijkbare warme sfeer', Huppel the Pub beste café van 2018

DEN HAAG - Huppel the Pub is uitgeroepen tot café van het jaar. Het café aan Oude Molstraat in Den Haag is de eerste Zuid-Hollandse nummer één ooit in de Café Top 100. ’s Lands dichtstbevolkte provincie leverde vaak de meeste cafés, maar nooit eerder kwam er een op de toppositie uit.

De verkiezing wordt georganiseerd door het vakblad Misset Horeca. Volgens het juryrapport heeft de zaak in het Hofkwartier 'een eigen smoelwerk, een onvergelijkbare warme sfeer en een uitgebreid assortiment'. De jury schrijft verder lovend over de bewuste keuzes, de klinkende cijfers, het fijne personeel, de gezellige gasten en het uitgekiende beleid. 'Hoe kan Huppel The Pub dit jaar in hemelsnaam níet op plek 1 staan?', vragen de juryleden zich af.

Vorig jaar eindigde de kroeg van de eigenaren Jeroen van Beek een Eline van Urk Dam nog op de tweede plek. In de Café Top 100 van 2018 staat De Klomp in Delft op plek 55. Momfer de Mol in Den Haag bezet de 61e plaats.



Geen half werk

De eigenaren Jeroen van Beek en Eline van Urk Dam namen Huppel the Pub zo'n twaalf jaar geleden over. Door de jaren heen zijn ze uitgekomen op de huidige vorm. Aanvankelijk runden ze de zaak met een heel klein clubje, maar inmiddels zijn ze met z’n negenen. 'En allemaal net zo bezeten – in de goede zin van het woord – als deze twee Haagse ondernemers', meldt het juryrapport.

'Als er één ding gezegd mag worden over De Huppel, dan is het wel dat hier niks half gedaan wordt. De gedachte achter dit café is kraakhelder: een typisch bruin café, maar dan anno nu'. Naast pils vind je ook zo’n 150 soorten whisky en zo’n zestig speciaalbieren op de tap. En de snacks zijn ook niet te versmaden. 'Mooie worsten, fijne kazen, lekkere balletjes… en alles van de ondernemers in de buurt; van de kaasboer tot de slager. En dat wordt gewaardeerd door de gasten' besluit de jury.

