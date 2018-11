Deel dit artikel:













Kliniek in Leiderdorp open voor homoparen met babywens Kleding voor baby's tijdens de Negenmaandenbeurs. (Foto: ANP)

LEIDERDORP - Homoseksuele wensouders die met een draagmoeder hun kinderwens willen vervullen, kunnen vanaf volgend jaar terecht in twee Nederlandse klinieken; in Leiderdorp en het Brabantse Elsendorp. Dat meldt het televisieprogramma De Monitor dinsdag op basis van een eigen rondgang. Tot nu toe was deze wens in Nederland niet te vervullen vanwege strikte voorschriften en moesten stellen uitwijken naar het buitenland.

In MC Kinderwens in Leiderdorp kunnen de homostellen terecht voor een behandeling waarbij de draagmoeder ook de eiceldonor is. In Elsendorp, bij kliniek Nij Geertgen, hoeft dit niet en mogen de draagmoeder en eiceldonor verschillende personen zijn. 'Ik vind het te gek voor woorden dat homostellen, maar ook vrouwen met bijvoorbeeld oncologische klachten, naar het buitenland moeten gaan om daar hun kinderwens in vervulling te laten gaan,' zegt directeur Marc Scheijven van Nij Geertgen tegen De Monitor. 'Terwijl alle medische en technische ervaring en kennis in huis is.'





Versoepeling





De strikte voorwaarden waarmee de homostellen te maken krijgen, zijn versoepeld sinds afgelopen zomer de zogenoemde embryowet wijzigde. Criteria rondom draagmoederschap werden verruimd.