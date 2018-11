Inbrekers in Gouda van bed gelicht: drie verdachten aangehouden

GOUDA - De politie heeft dinsdagochtend drie verdachten aangehouden bij een actie tegen woninginbraak. Het gaat om drie Gouwenaren van 28, 21 en 20 jaar oud. De oudste verdachte maakt deel uit van de Goudse Top 60 van meest overlastgevende criminelen. Tijdens de geplande actie viel de politie rond half zeven op verschillende plekken binnen, onder meer in de wijk Goverwelle en in Bodegraven.

Bij de actie zijn twee auto's in beslag genomen. Ook zijn meerdere panden doorzocht. Agenten speurden onder meer naar gestolen sieraden, de voornaamste buit bij de inbraken.

De verdachten kwamen in beeld na een inbraak in een huis in Reeuwijk, afgelopen augustus. Dankzij camerabeelden kwam de politie ze op het spoor. De mannen zouden voornamelijk vrijstaande huizen in het hele land als doelwit hebben. In verschillende samenstellingen werd er ingebroken. Als de bewoners thuis waren gingen de mannen er snel vandoor.



Langlopend onderzoek

Deze aanhoudingen zijn het resultaat van een langlopend onderzoek naar de verdachten, meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De verdachten zijn ingesloten en worden op dit moment verhoord.

Gouda werd jarenlang geteisterd door woninginbraken, maar heeft sinds twee jaar een speciaal team dat woninginbraken tegen moet gaan. In de eerste periode van dit jaar daalde het aantal inbraken met 55 procent.

LEES OOK: Veel minder woninginbraken in Gouda door inzet 'inbrakenteam'