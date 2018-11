Lansingerland-Zoetermeer: klein station met allure

ZOETERMEER - 'Ja, super. Wij zijn trots op het resultaat. Ik denk dat het echt heel mooi wordt en een voorbeeld is van hoe je een klein station toch veel allure kan meegeven,’ lacht architect Jeroen van Schooten, van Team V Architectuur. Hij is samen Beate Vlaanderen van Arcadis Architecten verantwoordelijk voor het ontwerp van het Station Lansingerland-Zoetermeer. Het station is bijna af.

Al op 9 december stoppen hier de eerste treinen van de NS. Twee jaar geleden ging de eerste paal de grond in. Deze dinsdagochtend laten de gemeente Zoetermeer, Arcadis, Team V Architectuur en aannemingsmaatschappij VOBI zien hoever de werkzaamheden zijn gevorderd.

Boven de snelweg A12 ligt nu een enorme betonnen plaat, 190 meter lang en 44 meter breed. Werklieden zijn hier nog druk bezig. Ze leggen de natuurstenen bestrating aan waarover straks de reizigers lopen. De uitsparingen waarin straks bomen komen te staan worden al gevuld met zand, want de bedoeling is dat het straks op een park gaat lijken.





Meer vormen van OV

'We hebben echt geprobeerd een laan bovenop de A12 te maken,' aldus de architect. Hij vergelijkt het met de trams die in Den Haag vaak door het gras rijden. ‘Dat is een beetje het idee. Dat willen we hier ook bovenop de snelweg maken.'

Bij het station, tussen Lansingerland en Zoetermeer, komen verschillende vormen van openbaar vervoer bij elkaar: bus, RandstadRail en trein. Ook komen er veel plekken om fietsen te parkeren en is er volop ruimte voor de auto: 700 Park & Ride-plekken worden hier aangelegd.



Complex project

De gemeente Zoetermeer spreekt van een 'omvangrijk en complex bouwproject', waarbij ook nog eens rekening wordt gehouden met een verbreding van de A12 en een verdubbeling van het spoor tussen Den Haag en Gouda.

Volgens Zoetermeer biedt dit knooppunt de reizigers straks veel voordelen. 'Toen we hiermee begonnen hebben we laten uitzoeken wat het voordeel is. En 70.000 reizigers uit Lansingerland en Zoetermeer kunnen tot 25 minuten sneller naar Gouda of Utrecht door dit knooppunt,' aldus Dennis Dierikx, de projectmanager van het station Lansingerland-Zoetermeer van de gemeente Zoetermeer.



Langere levertijden

Eigenlijk was het de bedoeling dat in december het hele project zou worden opgeleverd. Maar omdat de bouw aantrok hebben de bouwers last van langere levertijden van materiaal en een tekort aan handen om het project af te maken.

Daarnaast zijn er problemen geweest met de rubberen blokken onder het viaduct en met de beveiliging op het Randstadrail-traject. Nu stoppen over bijna een maand, op 9 december, wel de eerste treinen op het station, maar wordt de rest van het project pas in mei volgend jaar officieel opgeleverd.



Tram doortrekken

Het idee is dat RandstadRail uiteindelijk gaat doorrijden naar Rotterdam. Het station is daar ook helemaal op voorbereid. 'Zodat je geen grote constructieve ingrepen hoeft te doen om dat mogelijk te maken,' aldus Dierikx. Maar het kan nog wel tot de periode 2030-2040 duren voordat het zover is. 'Dan maak je het netwerk in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag compleet.'