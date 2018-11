Honderden bomen in Den Haag vervangen: 'Het is een militaire operatie'

DEN HAAG - Het is de komende weken een komen en gaan van bomen in het groencentrum aan de Kwekerijweg in Den Haag. Het plantseizoen is dinsdag begonnen en dat betekent dat nieuwe bomen aangevoerd worden om geplant te worden op plekken in de stad waar andere bomen gekapt zijn, bijvoorbeeld omdat ze ziek waren, dood zijn gegaan of om zijn gewaaid. Ook populieren die weg moesten omdat ze onveilig waren voor bewoners, worden vervangen. En dat is een flinke klus waar veel bij komt kijken: 'Het is een soort militaire operatie', zegt Paul Boeters, beleidsmedewerker bomen van de gemeente Den Haag.

Den Haag telt zo'n 117.000 straatbomen. En natuurlijk waait er soms wel eens eentje om, wordt er een ziek of gaat dood. Op die plekken worden in het najaar, als het plantseizoen begint, nieuwe bomen geplant door de gemeente.

Het najaar is het beste seizoen om nieuwe bomen te planten. 'Bomen groeien het beste als de bodem nog op temperatuur is,' legt Boeters uit. 'Het blad is nu net van de bomen en als je ze dan in de grond zet, wortelt de boom nog een beetje. Als je dat pas in februari doet, dan is de kans dat de bomen het overleven een stuk kleiner.'



Militaire operatie

Het betekent wel dat veel werk in een paar weken tijd verzet moet worden. 'Het is bijna een militaire operatie', vindt Boeters, 'alles moet in elkaar passen. Vrachtwagens komen in de ochtend de bomen brengen en hoveniers nemen de bomen vervolgens weer mee de stad in. Het is de hele dag een soort mierennest van vrachtauto's en busjes die rondrijden. Bovendien moeten alle medewerkers uiteraard precies weten welke bomen in welke straat terecht moeten komen.'

Al sinds de zomer zijn de hoveniers van het Groenbedrijf van de gemeente bezig met de voorbereidingen. De stronken van de oude bomen zijn verwijderd en er is op de plek van de oude boom een groot gat gegraven waar voedingsrijke grond in is gestort. Dat moet zorgen voor een goede start van de nieuwe boom. Door zo'n plantgat daarna nog enkele maanden onbeplant te laten, krijgt de bodem de tijd om zich te herstellen voor de komst van een nieuwe boom.



Groen Den Haag

Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) is dinsdag naar het groencentrum gekomen om de medewerkers een hart onder de riem te steken. 'We zijn trots op het werk dat deze mensen doen', zegt hij. 'Het laat zien dat er in Den Haag veel gebeurt op groengebied. Tijdens het plantseizoen worden honderden bomen de stad ingereden en dat maakt Den Haag weer groener en mooier.'

Dit najaar plant de gemeente tussen half november en half december negenhonderd bomen in de stad.

