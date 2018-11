Haagse Stadspartij bezorgd over nieuwe tarieven OV

DEN HAAG - Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is geschrokken van de nieuwe tarieven voor het openbaar vervoer. Voor 2019 varieert de verhoging van 5,75 procent tot ruim 14 procent. De partij heeft het Haagse college om opheldering gevraagd. 'Zo jaag je mensen het OV uit'.

De bestuurscommissie van de vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) stelt jaarlijks de tarieven van het OV in de regio vast. Voor 2019 is het voorstel om het opstaptarief van 0,90 euro te verhogen naar 0,96 euro. Het kilometertarief gaat omhoog van 15,7 naar 16,6 eurocent. Een los kaartje wordt 50 eurocent duurder en gaat vier euro kosten, de prijs van een dagkaart stijgt met 60 eurocent naar 7,10.

Wijsmuller hekelt de tariefsverhoging. Hij is bang dat het openbaar vervoer voor mensen met een kleine beurs onbetaalbaar wordt. Dit terwijl de gemeente Den Haag juist wil dat meer mensen het OV nemen. 'Tariefsverhoging leidt tot reizigersverlies', zegt de fractievoorzitter van de HSP.



Schriftelijke vragen

Wijsmuller wil weten waarom de gemeenteraad pas nu te horen krijgt dat er sprake is van een aanzienlijke verhoging. Uit de stukken voor de MRDH blijkt volgens hem dat het voorstel voor tariefsverhoging al voor de zomer bekend was. De regio Haaglanden heeft volgens de HSP de reputatie dat het de duurste OV-tarieven in het land heeft. De partij wil weten of het college dit ook zo ziet.

De burgemeester van Rotterdam sprak zich eerder uit voor gratis openbaar vervoer. De HSP vraagt zich af of de gemeente Den Haag hier ook voor voelt.

