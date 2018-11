Gouwenaar opgelicht met Tikkieverzoek tijdens Marktplaatsverkoop

GOUDA - Een inwoner van Gouda is afgelopen zomer opgelicht tijdens een Marktplaatsverkoop. Door te reageren op een verzoek van een koper om via een Tikkie een cent over te maken, heeft een oplichter zijn rekeninggegevens in handen gekregen. Er is vervolgens voor 750 euro aan Paysafecards gekocht van de rekening van het slachtoffer.

De man zet in augustus een boor te koop op Marktplaats. Er kan worden geboden vanaf 550 euro. Hij gaat in zee met een koper die een serieus bod doet. Via WhatsApp stuurt de verkoper zijn rekeningnummer door. Dan vraagt de koper of hij voor de zekerheid 1 cent naar hem kan overmaken, zodat ze allebei zeker weten dat ze de ander kunnen vertrouwen.

De koper stuurt een Tikkieverzoek van 1 cent en de verkoper wil dat overmaken. Maar het lukt niet, ondanks meerdere pogingen. Er lijkt sprake te zijn van een storing. Daarna lukt het niet meer om contact te krijgen met de koper. Vermoedelijk heeft een oplichter via het valse Tikkieverzoek de bankgegevens van het slachtoffer in handen gekregen, want later wordt er 750 euro van zijn rekening gehaald.



Paysafecards

Bij het Kruidvat aan de Dokter Damstraat in Kampen wordt het bedrag op 24 augustus besteed aan paysafecards. Dat is een betaalmiddel dat je bij winkels kunt aanschaffen om er vervolgens online aankopen mee te doen. De man die de betalingen doet, is daarbij duidelijk in beeld. De politie wil graag weten wie hij is.



Herkent u de verdachte?

