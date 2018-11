Tankstations in Den Haag waarschijnlijk door dezelfde man overvallen

DEN HAAG - De tankstations van Esso aan de Valkenboslaan en de Vreeswijkstraat in Den Haag zijn waarschijnlijk door dezelfde man overvallen. Dat denkt de politie na het zien van de bewakingsbeelden. Het is de dader één keer gelukt om geld buit te maken. De tweede keer is hij gevlucht toen de medewerker weigerde om geld te geven.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 13 november. Meer zaken zijn hier vinden.

De benzinepomp aan de Valkenboslaan is op zondag 14 oktober rond 12.10 uur overvallen. Een 47-jarige medewerkster helpt op dat moment een klant. Achter die klant verschijnt ineens een man die haar bedreigt met een mes en geld eist.

Als de vrouw niet meteen meewerkt, springt hij op de toonbank en doet onder bedreiging van het mes een greep in de kassa. Daarna verlaat hij de winkel met het geld. Hij gaat rechtsaf richting de Valkenboskade.



Tweede overval

Op zondag 4 november rond 7.15 uur is het raak bij het filiaal van Esso aan de Vreeswijkstraat. De overvaller komt aanlopen gaat tegelijk met de medewerker naar binnen. Op het moment dat de man bij de balie staat, haalt hij een groot mes tevoorschijn.

Hij roept dat de kassa open moet en dat hij geld wil hebben, maar het slachtoffer zegt dat hij niks krijgt en drukt de alarmknop in. De overvaller dreigt nog een paar keer met het mes en zegt dat de kassa open moet, maar rent dan naar buiten. Hij verdwijnt richting de Woudenbergstraat.



Overeenkomsten

Bij de overval aan de Valkenboslaan heeft de dader zijn gezicht grotendeels bedekt met een sjaal. Aan de Vreeswijkstraat is zijn gezicht goed te zien. Het gaat beide keren om een vrij kleine man van 1,65 tot 1,75 meter lang. Er is twee keer een mes gebruikt, dat de overvaller uit zijn binnenzak haalde. Daarnaast draagt hij beide keren dezelfde schoenen: zwart met witte Nike Air Max 90.

De overvaller wordt rond de 25 jaar oud geschat en heeft een bleek en mager gezicht. De politie hoopt dat iemand hem herkent, of dat hij is opgevallen voor of na de overvallen op de tankstations. Informatie over zijn vluchtroutes en eventuele vervoermiddelen is welkom.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem