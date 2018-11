Telefoondief uit Team West slaat weer toe: ‘Zag gelijk dat het dezelfde man was’

RIJSWIJK - De verdachte van twee telefoondiefstallen die vorige week werd getoond in Team West, heeft anderhalf uur voor die uitzending opnieuw een telefoon gestolen. De eigenaar van de tabakswinkel in Rijswijk waar hij toesloeg, zag de man 's avonds in Team West en trok meteen aan de bel. Dankzij de goede camera’s in zijn winkel zijn er nu betere beelden van de verdachte.

De man werd al gezocht voor twee diefstallen in Den Haag. Op 21 september wist hij de telefoons van winkelmedewerkers te stelen. Hij sloeg toe bij een fietsenwinkel aan de Laan van Nieuw Oost-Indië en daarna bij een modezaak aan de Javastraat. De beelden van die diefstallen waren vorige week dinsdag te zien in Team West.

Op dinsdag 6 november rond 15.20 uur kwam dezelfde man binnen bij tabaksspeciaalzaak De Oude Leeuw aan de Geestbrugweg in Rijswijk. Daar lukte het hem om de smartphone van medewerker Calvin Eblé te stelen. Zijn werkgever zag ’s avonds de beelden in Team West en liet ze aan Calvin zien: ‘Ik zag een aantal foto’s en ook de brutale werkwijze van de man. Dat is gewoon dezelfde. Ik was echt verbaasd.’



Afleiding

De verdachte heeft Calvin op zo’n manier afgeleid, dat hij niets in de gaten had. ‘De man kwam best wel gehaast binnen. Ik stond op om hem te helpen en vroeg of hij iets specifieks zocht. Maar hij gaf niet echt antwoord en liep naar achteren. Hij keek wat naar de sigaren. Hij sprak geen Engels of Nederlands en zei een paar woorden die ik niet begreep’, zegt Calvin.

‘Toen wees hij achter me, waardoor ik naar achteren keek, of hij misschien een product aanwees. Op dat moment pakte hij mijn telefoon van mijn bureau, onder zijn portemonnee. En vijf minuten later vertrok hij.’ De winkel is voorzien van goede camera’s en daarom is de man duidelijker in beeld dan vorige week. ‘Ik hoop dat hij gepakt wordt en dat er niemand meer de dupe van hem wordt. Het is echt vervelend’, besluit Calvin.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem