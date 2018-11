Drie mannen rukken telefoons los van beveiliging bij T-Mobile winkel

DEN HAAG - Door met z’n drieën tegelijk hard aan de beveiliging van mobiele telefoons te trekken, is het drie mannen gelukt om een aantal telefoons te stelen bij de T-Mobile winkel aan de Frederik Hendriklaan in Den Haag. De mannen zijn gevlucht in een witte bestelbus en zijn duidelijk in beeld gebracht door de bewakingscamera’s.

De drie mannen komen op donderdag 18 oktober rond 11.00 uur de winkel binnen. Ze lopen meteen naar de wand waar showmodellen liggen. Die zitten met kabels vast aan de toonbank. In eerste instantie bekijken ze de telefoons op hun gemak.

Na een aantal minuten is te zien dat ze zich klaar maken voor de diefstal. Ze houden alledrie een aantal telefoons in hun handen en geven dan een harde ruk aan de beveiligingskabels, waardoor die los schieten. Met acht telefoons, ter waarde van 7500 euro, rennen ze de winkel uit.



Witte bestelbus

Een winkelmedewerker en een getuige gaan achter de dieven aan. Ze stappen in een witte bestelbus met een buitenlands kenteken, die klaarstaat in de Van den Eyndestraat. De achtervolgers raken de bus even verderop kwijt.

De politie is op zoek naar de drie verdachten, maar ook naar mensen die meer kunnen vertellen over de bestelbus. Misschien heeft u gezien dat hij werd geparkeerd in de Van den Eyndestraat. Het zou ook kunnen dat er een vierde persoon bij de bus heeft gewacht. Volgens de politie zou het kunnen dat de mannen landelijk toeslaan.



Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem