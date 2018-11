Overval Coop Gouderak duurde slechts 20 seconden

De kasslade werd gevonden in een sloot in Gouda | Foto: Politie

GOUDERAK - De overval op supermarkt Coop in Gouderak in september duurde slechts twintig seconden. In die tijd hebben de overvallers een kassalade buitgemaakt, die later leeg is teruggevonden in een sloot in Gouda. De politie hoopt op meer informatie over de twee overvallers, van wie er één nogal meisjesachtig beweegt.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 13 november. Meer zaken zijn hier vinden.

De overval vindt plaats op zaterdag 22 september rond 18.45 uur, vlak voor sluitingstijd. Vanuit de richting van de Essendreef rennen twee in het donker geklede jongens naar de supermarkt. Eén van hen blijft bij de voordeur staan, terwijl de ander het personeel bij de kassa’s bedreigt met een scherp voorwerp.

De jongen achter de kassa wordt gedwongen om geld te geven. Hij haalt de complete kassalade eruit en geeft die mee aan de overvaller. Daarmee vertrekken ze. Het is niet bekend waar ze heen zijn gevlucht. De politie wil graag weten of iemand de twee na de overval nog ergens heeft gezien en of ze een vervoermiddel hebben gebruikt. Het is mogelijk opgevallen dat ze de kassalade bij zich hadden.



Gevonden in sloot

Ruim een maand na de overval, op woensdag 24 oktober, is de lege kassalade gevonden in een sloot langs de Leeuwerikstraat in Gouda. De politie is op zoek naar mensen die hebben gezien dat de lade in het water werd gegooid. De lade is normaal alleen te openen met een sleutel, maar hij gaat ook open door hem hard op de grond te gooiden. Mogelijk is het iemand opgevallen dat de lade ergens werd geopend.

De recherche houdt er rekening mee dat de overvallers een relatie hebben met Gouderak of Gouda. Ze lijken bekend in die plaatsen. De twee dragen donkere kleding en hebben hun gezichten bedekt. Het valt op dat de overvaller die bij de deur blijft staan, nogal meisjesachtig beweegt. Misschien zegt dat u iets, of herkent u de twee in combinatie met elkaar.



