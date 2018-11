Deel dit artikel:













Boete geëist voor 'zielig geval' van potloodventen in kleuterbad Zuiderpark Het Zuiderparkbad | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De 58-jarige Rijswijker Gerrit van S. heeft dinsdag bij het Haagse gerechtshof een veroordeling tot 250 euro boete voor potloodventen in het zwembad bij het Zuiderpark in Den Haag aangevochten. Volgens getuigen zou hij in een ondiep bad vol kleine kinderen er zo bij hebben gezeten dat zijn geslachtsdelen weliswaar net onder water bleven, maar voor iedereen zichtbaar waren. In hoger beroep werd 150 euro voorwaardelijk geëist voor de schennis van de eerbaarheid zoals het misdrijf in juridische termen heet.

'Ik zag zijn ballen hangen', zei een getuige. Die ook verklaarde dat hij de verdachte anderhalve maand daarvoor had zien masturberen in de sauna van hetzelfde zwembad. 'Als je in het openbaar je geslachtsdelen laat zien, dan ben je lotje', zei de ontkennende verdachte. Gerrit van S. gaf wel toe een ‘voyeur’ te zijn. 'Ik wil eerst iets zien en daarvoor ga ik naar het zwembad, ik leid uit iemands gezichtsuitdrukking wel af of iemand mij leuk vindt'. Verder gaf hij aan niet pedofiel te zijn, maar homofiel.

'Zoek hulp' De aanklaagster van het hof maakte duidelijk dat zij wel twijfels heeft over de seksuele voorkeur van de verdachte: 'Hij gaat zitten in een kleuterbadje en laat dan alles buitenboord hangen'. Zij noemde het verder vooral 'een zielig geval' en adviseerde de Rijswijker om hulp te zoeken. Omdat de verdachte flinke schulden heeft bij de gemeente volstond de aanklaagster met een geheel voorwaardelijke boete. De advocaat gaf aan zich in die eis te kunnen vinden.

De uitspraak van het gerechtshof is op 27 november.