Leo Kanner Onderwijsgroep viert 50 jarig bestaan

OEGSTGEEST - De Leo Kanner Onderwijsgroep viert het 50-jarig bestaan met een feestweek. Het programma voor medewerkers, leerlingen en ouders omvat veel creatieve en actieve onderdelen op alle zes de locaties. Dinsdag was er een muzikale workshop met de Haagse singer-songwriter Tim Akkerman. De kinderen kon zich uitleven op diverse instrumenten.

De Leo Kanner Onderwijsgroep biedt speciaal onderwijs aan ruim 1000 leerlingen op zes locaties in Oegstgeest, Leiderdorp, Leiden en Zoetermeer. De groep staat vooral bekend om de kennis en ervaring op het gebied van autisme. Tim Akkerman heeft zelf speciaal onderwijs genoten en daar veel profijt van gehad. Hij vindt het jammer dat speciaal onderwijs onder druk staat door bezuiningen. 'Je gunt iedereen dat beetje extra aandacht.'

Rien Timmer, voorzitter van het College van Bestuur van de scholen, heeft niet het idee dat het speciaal onderwijs in het verdomhoekje zit. 'Wij groeien en bloeien nog steeds. Deze kinderen hebben extra aandacht nodig en dat blijft voorlopig ook zo'.



Symposium in Corpus

Donderdag 15 november houdt Leo Kanner een jubileum-symposium in het congrescentrum van Corpus in Oegstgeest. Er is een gevarieerd programma samengesteld rond onderwerpen als autisme, ADHD en hechtingsproblematiek bij kinderen.

In de zomer van 1968 opende de Amerikaans-Oostenrijkse kinderpsychiater Leo Kanner het eerste schoolgebouw van de organisatie. Daar kregen 12 leerlingen les. Dit initiatief was nauw verbonden aan het kinderpsychiatrisch centrum Curium van het LUMC.

De band met Curium LUMC bleef, maar de Leo Kanner Onderwijsgroep werd een zelfstandige organisatie. Verdeeld over de zes locaties zijn er nu ongeveer 1036 leerlingen en ruim 250 medewerkers.

