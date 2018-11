Deel dit artikel:













Wel schoten, geen gevaar: Luchtmobiele Brigade oefent in Delft en Rijswijk Foto: ANP

REGIO - De Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht organiseert deze week een oefening in de regio. Vijftig militairen uit Schaarsbergen voeren donderdag in Delft en Rijswijk de oefening 'Bevo Seal' uit. De training is onder meer op het rugbyveld van de TU Delft en bij de tweede spoortunnel bij het DSM-terrein.

De militairen uit Schaarsbergen zijn gespecialieerd in bevoorradingsoperaties. Op hun missies in bijvoorbeeld Bosnië, Irak, Afghanistan en Mali doen zijn hun werk tussen de bevolking. Daarom wordt de oefening grotendeels buiten militaire oefenterreinen gehouden. Donderdag worden de militairen rond 13:00 uur per helikopter afgezet op een weiland aan de Schieweg in Delft. Een deel vertrekt naar de spoortunnel bij de DSM-fabriek, een ander deel gaat naar Rijswijk. Daar wordt in een aantal leegstaande panden aan de Idenburglaan een verdedingsactie uitgevoerd. Het rugbyveld van de TU Delft wordt gebruikt als helikopterlandingsplaats.

Wel knallen, geen gevaar In Delft wordt tussen 14:00 en 15:30 uur een oefening gehouden in de nog ongebruikte tunnelbuis bij het DSM-terrein. Bij deze oefening worden wapens gebruikt. Dat betekent dat er luide knallen te horen zullen zijn. Inwoners hoeven zich geen zorgen te maken; de militairen gebruiken oefenmunitie. De training wordt donderdagmiddag afgesloten in scoutcentrum Het Kruithuis. Daar brengen de militairen de nacht door. De volgende ochtend wordt de groep weer per helikopter opgehaald vanaf het weiland aan de Schieweg.

Rode Baretten De militairen van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen zijn te herkennen aan hun rode baret; het internationale symbool voor luchtlandingseenheden. De Rode Baretten hebben een van de zwaarste opleidingen van de Krijgsmacht afgerond. Benieuwd hoe zo'n verdedingsactie van de Rode Baretten eraan toe gaat? Bewoners zijn welkom te kijken. LEES OOK: Dronebeelden: Traditionele schriktraining voor paarden Prinsjesdag