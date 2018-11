Zoon Mona Baartmans bekent doden en begraven moeder

De man is door een arrestatieteam aangehouden. (Foto: MediaTV)

DEN HAAG - Ton L. (60), die vastzit voor de dood van Mona Baartmans (79), heeft bekend dat hij zijn moeder gedood heeft en begraven, dat bevestigt het Openbaar Ministerie dinsdag aan Omroep West.

De man uit Oud-Beijerland werd zondag 30 september aangehouden in verband met de vermissing van zijn moeder. Zij werd voor het laatst gezien op 23 september.

Het lichaam van Mona Baartmans werd op 31 oktober gevonden in een bos bij Heinenoord, in de buurt van Rotterdam. Het NFI zocht in het bos na een 'serieuze tip'.



Uitvaart

De broer van de verdachte, Hans, vindt het nieuws toch nog onverwacht: 'Ik had het niet verwacht. Je probeert het uit je hoofd te zetten, maar het is dan toch zo.'

De uitvaart van Mona Baartmamns is aanstaande vrijdag. Voorafgaand is er een stille tocht die begint bij De Schaapskooi in recreatiegebied Delftse Hout.

