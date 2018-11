Raymond van Barneveld is al vier jaar depressief

DEN HAAG - Raymond van Barneveld (51) kampt al vier jaar met een depressie. Dat zegt hij tegen het blad Helden. Ondanks de diagnose van een burn-out blijft het dartspodium lonken.

De Hagenaar, vijfvoudig wereldkampioen darts, vertelt aan Helden over zijn lichamelijke en mentale klachten: 'Je kunt wel spreken van een depressie waar ik al een jaar of vier in zit. Het lichaam sputtert steeds meer tegen en ik heb geen zin om een keer neer te vallen.'

Er is bij de dart-topper een burn-out vastgesteld, maar stoppen met zijn sport zit er niet in: 'Als ik een half jaar stop om bij te komen, dan lig ik eruit en mag ik opnieuw beginnen. Het is anders dan niet naar je baas gaan. Ik ben mijn eigen baas.'



Overval

De woningoverval in zijn huis, eerder dit jaar, maakte het er niet beter op. 'Dat heeft grote impact gehad. Vooral op m’n vrouw, want het is niet niks als je een pistool tegen je hoofd gedrukt krijgt. Vreselijk. Op het moment dat het gebeurde, was ik weer eens in het buitenland. En dat feit zorgt weer voor spanningen in onze relatie.'

'Ik ben al jarenlang amper thuis, dat valt me steeds zwaarder.' Ook verliezen vindt hij steeds moeilijker. 'Telkens krijg ik weer die bokshandschoen op m'n kin, elke keer moet ik die nederlaag weer verwerken. Telkens weer die pijn, dat ben ik zat. Tegelijkertijd is de kick om dat podium op te gaan er nog.'



Goeie dagen

Van Barneveld: 'Reizen naar de andere kant van de wereld en daar aanbeden worden, went nooit. Maar uiteindelijk moet je van binnen happy zijn. Neem de avonden waarop we voor de Premier League in Ahoy spelen, dan ben ik een gelukkig mens.'

Van Barneveld is op dit moment in Engeland voor de Grand Slam of Darts. Hij neemt het dinsdagavond op tegen Michael Smith. Het is zijn laatste poolwedstrijd; tot nu toe heeft hij er een gewonnen en een verloren.