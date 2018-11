Column: Georganiseerde misdaad

DEN HAAG - Vorige week zat ik bij het tv-programma Pauw. Altijd een mooie ervaring. Dit keer om met een collega-hoofdofficier toelichting te geven op ons aanstaande vertrek. Vanaf 1 april ga ik namelijk aan de slag als rechter bij het hof in Den Bosch. Hartstikke veel zin in, ook al zal het moeilijk zijn om na zoveel jaar afscheid te nemen van het OM. Hoe dan ook, voorlopig bent u nog niet van mij af.

Wat vorige week ook aan de orde kwam bij Pauw was dat het knelt bij het OM. En bij de politie en bij de rechtspraak. Mensen in de strafrechtsketen (zoals dat hier heet) werken al jaren onder hoge druk. Te weinig geld, ICT-systemen die onvoldoende op orde zijn en ga zo maar door. En toch blijven ze loyaal doorgaan.

Het gevolg is dat we als OM een zogeheten vervolgingstekort hebben. Zoals de politie een handhavingstekort heeft. We moeten steeds kiezen tussen de regen en de drup. Denk aan de coldcases. Daar zouden we graag meer aandacht aan besteden.

De minister heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad en cybercrime. En daar zijn we hartstikke blij mee. Maar als je georganiseerde misdaad écht wil bestrijden, dan zal je structureel moeten investeren in het OM. En de rest van de strafrechtketen.

Nederland mag zich ook best bewuster worden van wat georganiseerde misdaad met de samenleving doet. Daaraan schort het op dit moment. Hoe vaak wij, na een inval waarbij bijvoorbeeld een drugslab en wapens zijn aangetroffen, niet horen wat voor aardige buurman het toch was!

Hallo mensen, wakker worden! Een XTC-lab naast je huis met alle risico’s van explosies en ripdeals van dien! Dat is géén aardige buurman, ook niet als hij geld schenkt aan de kinderboerderij.

Vraag ook maar eens in Haarlem hoe ondermijning werkt. Daar moet de loco-burgemeester Sinterklaas ontvangen omdat burgemeester Wienen zwaar in de beveiliging zit. Kortom, er is veel en structureel werk aan de winkel.

Uw hoofdofficier,

Bart Nieuwenhuizen

Reageren? Stuur Bart een mail via bartnieuwenhuizen@omroepwest.nl

Alle columns van Bart zijn gebundeld op een aparte pagina.