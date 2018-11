'Fantastisch nieuws voor homostellen met kinderwens. Nu de wetgeving nog'

LEIDERDORP - Blijdschap vandaag bij homostellen met een kinderwens. Het MC Kinderwens in Leiderdorp en een kliniek in Brabant gaan het voor homostellen mogelijk maken om kinderen te krijgen met behulp van een draagmoeder.

MC Kinderwens in Leiderdorp onderzoekt momenteel of homostellen er vanaf 2019 terecht kunnen voor een behandeling waarbij de draagmoeder ook de eiceldonor is. In Elsendorp, bij kliniek Nij Geertgen, hoeft dit niet en mogen de draagmoeder en eiceldonor verschillende personen zijn.

'Dit is natuurlijk fantastisch nieuws', zegt Jody (28). Samen met zijn partner Dennis Hartman (31) uit Delft werd hij vorig jaar vader van dochter Skye. Maar de weg naar dat vaderschap was lang en kostbaar ging via een draagmoeder in Canada. Die omweg is nu niet langer nodig.



'Jaren voor gestreden'

'Hier hebben we al die jaren voor gestreden', zegt Jody, 'we hadden laatst een bijeenkomst van 150 man bij de Stichting Meer dan Gewenst en het is geweldig om te realiseren dat al die mensen nu dus niet meer naar het buitenland hoeven om hun kinderwens in vervulling te laten gaan.'

Ook de Stichting Meer dan Gewenst is zeer verheugd over dit nieuws. Voorzitter Luc Nibbeling: 'Dit is een grote sprong voorwaarts. Dit nieuws biedt homostellen het prachtige vooruitzicht om ouder te worden en geeft hen en draagmoeders het vertrouwen dat gynaecologen achter hen staan.'



Belang van kind voorop

Volgens het MC Kinderwens in Leiderdorp komen er regelmatig homostellen langs met een kinderwens. Gynaecologe Jacqueline Pieters: 'Omdat de embryowet nu is uitgebreid kunnen we gaan onderzoeken hoe we aan de kinderwens van homo's kunnen gaan voldoen. En daarbij staat voor ons het belang van het kind voorop.'

Volgens Pieters zijn er studies in het buitenland geweest die aantonen dat kinderen ook goed door twee mannen of door twee vrouwen opgevoed kunnen worden. 'Mits het welzijn van het kind voorop staat. Het is niet niks waar we het over hebben, dus we nemen voor dit onderzoek rustig de tijd.'



Nog veel te doen

Ondanks de blijdschap is er toch nog veel te doen vinden Jody en Dennis. 'Als de aanbevelingen van de commissie die het ouderschap heeft onderzocht nu ook nog worden overgenomen door de Tweede Kamer is er geen vuiltje meer aan de lucht.'

In dat advies worden onder meer juridisch ouderschap en draagmoederschap geregeld. De politieke besluitvorming over deze aanbevelingen verloopt nu traag, mede door de opstelling van de ChristenUnie. De Stichting Meer dan Gewenst dringt er bij de Tweede Kamer op aan om hier snel een besluit over te nemen.