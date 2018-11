Hagenaars cel in voor hulp bij mensenhandel

DEN HAAG - Een 49-jarige Hagenaar moet 20 maanden de gevangenis in, omdat hij Hongaarse mensenhandelaren heeft geholpen met het regelen van woonruimte in Den Haag. Dat heeft de rechtbank dinsdag bepaald. Een man van 42 uit Den Haag kreeg zes maanden cel en een taakstraf van 240 uur opgelegd.

De twee werden eerder dit jaar aangehouden, omdat ze volgens het Openbaar Ministerie (OM) als 'spinnen in een web van makelaars, pooiers en uitgebuite prostituees' zaten. Ze regelden huizen en postadressen voor de pooiers en voor de vrouwen. Dat deden ze zonder huurcontracten en met contant geld.

De officier van justitie zei twee weken geleden tijdens de rechtszaak dat de Hagenaars financieel beter zijn geworden over de ruggen van uitgebuite vrouwen. 'Bovendien leverden de verdachten een bijdrage aan het in stand houden van uitbuiting.' Het OM ziet ze als ‘faciliteerders’ van de mensenhandel en eiste daarom twee weken geleden 2,5 jaar cel tegen de 49-jarige Hagenaar. De man van 42 moest van het OM 20 maanden de gevangenis in.