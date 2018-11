Leidse Hortus krijgt nieuwe entree

LEIDEN - De Hortus Botanicus in Leiden krijgt een nieuwe entree. Dat is nodig omdat de bezoekersaantallen van de botanische tuin de laatste jaren flink zijn gegroeid. In 2010 ontving de Hortus 100.000 bezoekers. Vorig jaar waren dat er ruim 178.000. Het kassagebied, de museumwinkel, de horeca en toiletten worden ruimer, zodat de mensenstroom beter verwerkt kan worden.

De Hortus wil ook de wintertuin aanpakken. Die moet meer een ontmoetingsplek worden, waar bezoekers kunnen leren, ontmoeten, ontspannen en ontdekken. Ook moeten de topstukken uit de collectie oerplanten een nieuwe plek krijgen, waar ze beter kunnen worden bekeken.



'Belevingsbrug'

Het liefst wil de Hortus in de wintertuin ook nog een zogenoemde 'belevingsbrug' bouwen. Dat is een brug van bijna 7 meter hoog, waarop de bezoekers de planten in de kas van top tot kruin kunnen bekijken. Ook moet op de brug de geschiedenis van de oerplanten verteld worden. Het is nog niet zeker of die brug er komt. Er is nog geen geld voor. Hiervoor moeten fondsen worden geworven.

De vernieuwde entree wordt ontworpen door architect Gerard Smit en moet in mei 2019 klaar zijn. Tot die tijd zijn de kassa, de winkel en het restaurant ondergebracht in de monumentale Oranjerie op het Hortusterrein. Verder is vanaf 13 november de wandelroute aangepast vanwege de verbouwing.

