AD en Groep de Mos in de clinch: 'Politieke geloofwaardigheid' versus 'persoonlijke aanvallen'

DEN HAAG - Een maand lang is de deur van Groep de Mos dicht voor journalisten van AD/Haagse Courant. Een artikel over de migratieachtergrond van één van de raadsleden van de Haagse politieke partij is in het verkeerde keelgat geschoten. De krant zegt gewoon haar journalistieke werk te doen.

Ruim een week geleden publiceerde de lokale editie van het AD een verhaal over Nino Davituliani. Het raadslid bevestigde tegenover de krant dat zij tien jaar lang als vluchteling uit Georgië in Nederland probeerde te blijven. Zij en haar familie zouden diverse procedures hebben gevolgd, waarna zij na een generaal pardon uiteindelijk mochten blijven.

Volgens de krant op zich niet vreemd, maar wel gezien het standpunt dat Davituliani namens haar partij verdedigt rond immigratie. Groep de Mos is voorstander van een streng immigratiebeleid en in een commissievergadering stelde het raadslid een vraag over het verblijf van het uitgeprocedeerde Armeense gezin in een Haagse kerk.



Ondermijnen rechtstaat

Zo vroeg Davituliani onder meer: Wanneer worden zij als illegaal vreemdeling behandeld en naar een detentiecentrum gebracht door de Dienst Terugkeer en Vertrek?' En: Tot in welke mate 'wordt het ondermijnen van de democratische rechtstaat door een religieus instituut getolereerd?'

'Als je haar achtergrond kent is het alsof zij de Staatsloterij wint en daarna pleit voor afschaffing van diezelfde loterij', motiveert nieuwschef Axel Veldhuijzen de publicatie in zijn krant. 'Wij vinden het voor deze discussie interessant, want op deze manier creëer je als raadslid en als politieke partij wel twijfel over je geloofwaardigheid.'



Niet op de hoogte

Voordat het verhaal in de krant staat gaan zowel Davituliani als fractievoorzitter Arjen Dubbelaar zonder problemen in op vragen van de krant. Davituliani vertelt haar verhaal en Dubbelaar erkent niet op de hoogte te zijn geweest van die kant van haar migratieverleden. Pas als op sociale media ophef ontstaat over het verhaal, keert het tij.

'Wij merkten dat er toch wel wat chagrijn ontstond bij de partij. Ze wilden zelfs dat wij het artikel offline zouden halen', gaat Veldhuijzen verder. 'Maar wij willen niet meewerken aan geschiedvervalsing. Dus blijft het staan.'



Deur gesloten

Officieel krijgt de krant nooit iets te horen over de boycot door Groep de Mos. Pas als er vragen zijn aan de partij over een verhaal rond lachgas, blijkt de deur van de partij gesloten.



Aan de redactie van AD/Haagsche Courant laat de partij na vragen weten: 'We hebben besloten om het AD links te laten liggen, vanwege persoonlijke en onterechte aanvallen op een raadslid van ons'. Veldhuijzen is het met dat laatste oneens. 'Het is niet persoonlijk, dit gaat om geloofwaardigheid. Als de woordvoering op dit onderdeel gewoon door iemand anders was gedaan, dan was er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht.'

Omroep West heeft herhaaldelijk geprobeerd om de partijleiding van Groep de Mos om een reactie te vragen, tot op heden zonder resultaat.