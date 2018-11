Deel dit artikel:













Hagenaar ook verdacht van overval op supermarkt Zoetermeer Agenten ontfermden zich over personeel en klanten van de Albert Heijn na de overval. (Foto: Regio15)

ZOETERMEER - De politie denkt dat een 18-jarige man uit Den Haag achter de overval op een supermarkt in Zoetermeer zit. De man werd eerder aangehouden voor een overval in Den Haag. Hij zit nog steeds vast en is over de overvallen gehoord.

Begin oktober hield de politie de man en een jongen van 16 jaar aan voor een gewapende overval aan de Paul Krugerlaan in Den Haag. Die overval was half augustus. De twee bedreigden de eigenaresse van het afhaalrestaurant en gingen er vandoor met geld uit de kassa. Ze werden uiteindelijk gepakt na tips van kijkers van het opsporingsprogramma Team West. Toen de politie de 18-jarige man vast had zitten, werd er verder onderzoek naar hem gedaan. Nu denken de rechercheurs dat Hagenaar op 2 oktober de overval op een supermarkt in Zoetermeer pleegde. Het filiaal van Albert Heijn aan de Broekwegzijde werd halverwege de avond overvallen. De politie begon meteen een zoekactie en zette zelfs een helikopter in. Toen werd de dader niet gevonden.