Verhuizing Israëlische ambassade gaat niet door

DEN HAAG - De verhuizing van de Israëlische ambassade naar een monumentale villa aan Plein 1813 in Den Haag gaat niet door. Dat meldt wethouder Boudewijn Revis aan de Haagse gemeenteraad. De staat Israël ziet af van de voorgenomen huisvesting omdat de verhuizing te duur zou worden, zegt Revis.

In een brief aan de raad schrijft de wethouder dat de ambassadeur eenzijdig heeft besloten om af te zien van huisvesting aan Plein 1813. De ambassadeur heeft aangegeven zich te beraden op opties voor alternatieve huisvesting. De gemeente wil in overleg met Israël over de mogelijkheden. Revis: 'Wij vinden het belangrijk dat de Israëli zich welkom voelen in Den Haag dus we gaan samen optrekken om wat nieuws te vinden.'

Er was veel gedoe om de verhuizing van de ambassade. Het stadsbestuur werd pas ingelicht over de verhuizing toen de deal al rond was. Verder maakten sommige omwonenden zich zorgen over hun eigen veiligheid.



Veiligheid rond het plein

Ook zouden de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden rondom de ambassade de uitstraling van Plein 1813 aantasten, zo vreesden ze. Er zouden onder meer een hoge muur komen en een observatiepost. Bovendien moesten er tientallen bomen gekapt worden en het monumentale pand moest grondig worden verbouwd.

Op 11 oktober werd een motie in de Haagse gemeenteraad aangenomen waarin het stadsbestuur een 'uiterste poging' moest gaan ondernemen om ervoor te zorgen dat het Rijk en Israël op zoek zouden gaan naar een andere plek voor de ambassade. Dat gaat nu dus gebeuren.