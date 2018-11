Voormalig lid Quote 500-bende voorlopig op vrije voeten

DEN HAAG - Hagenaar Rocky L. komt voorlopig op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag besloten. L. wordt verdacht van meerdere inbraken en inbraakpogingen, onder meer in Noordwijkerhout. Samen met een andere verdachte in de zaak, Bobby van den B, wordt hij bovendien beschuldigd van diefstellen uit bestelbusjes in Den Haag, Zoetermeer en Ridderkerk.

De 35-jarige Rocky L. is geen onbekende van de politie, want enkele jaren geleden maakte hij deel uit van de beruchte Quote 500-bende. Met twee broers maakte hij deel uit van een grote bende, die inbraken pleegde bij mensen die op de bekende lijst van rijkste Nederlanders stonden.

Dat is inmiddels alweer enkele jaren geleden, maar blijkbaar kon L. het inbreken niet laten. De politie kwam L. en B. enkele maanden geleden opnieuw op het spoor na de diefstal van een televisie uit een bestelbusje in Zoetermeer. Die televisie werd later bij Rocky L. thuis gevonden.



Rechtbank heeft het druk

In augustus vroegen de advocaten in deze zaak al aan de rechtbank om L. en B. vrij te laten uit voorarrest. Toen besloot de rechter dat zij voorlopig in de cel moesten blijven.

Dinsdag bleek dat de inhoudelijke behandeling van de nieuwe zaak pas in september 2019 kan plaatsvinden. De rechters besloten daarom dat de beide verdachten niet langer kunnen worden vastgehouden. De officier van justitie vond dat zij tot die tijd een enkelband zouden moeten dragen, maar daar ging de rechter niet in mee.





LEES OOK: Veertien maanden cel geëist voor leiders Poolse fietsdievenbende