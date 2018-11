Deel dit artikel:













Alphense volkstuinverenigingen boos over huurverhoging: 'Valt rauw op dak' 'Bij de volkstuin kunnen ze hier lekker genieten.' | Foto: ANP

ALPHEN AAN DEN RIJN - Volkstuindersvereniging Ridderspoor en volkstuinvereniging Alphen (VTV) zijn boos over het voornemen van de gemeente Alphen aan den Rijn om de huurprijzen van de grond flink te verhogen. Geleidelijk stijgt de huur van 46 euro per jaar nu naar negentig euro in 2023. De huur is de afgelopen jaren niet verhoogd.

Veel van de tuinders hebben een krappe beurs en dan valt zo'n huurverhoging rauw op hun dak. 'De volkstuin is voor veel mensen hun lust en hun leven. Als mensen op een gegeven moment de huur niet meer kunnen opbrengen, vrees ik dat ze van de tuin af gaan', zegt Eben Thesing. Hij is de voorzitter van VTV. ‘Voor veel tuinders is de volkstuin heel belangrijk. Ze wonen op een flatje en dan kunnen ze hier lekker genieten. Het is hier een heel sociaal gebeuren en een multiculturele smeltkroes.‘ Wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) laat weten dat de huurverhoging niet ter discussie staat. 'Met ingang van 1 januari 2019 worden marktconforme huurprijzen doorberekend aan de verenigingen.' De volkstuinverenigingen hopen toch nog met de gemeente Alphen aan den Rijn om de tafel te kunnen gaan om die op andere gedachten te brengen.