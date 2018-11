Aletta Jacobs krijgt standbeeld in Den Haag

DEN HAAG - Aletta Jacobs krijgt een standbeeld bij de Hofvijver in Den Haag. Dat heeft burgemeester Pauline Krikke dinsdag bekendgemaakt. In 2019 is het precies honderd jaar geleden dat het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Aletta Jacobs was een groot voorvechter van gelijke rechten voor mannen en vrouwen en was voorzitter van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.

Het voorstel voor het standbeeld voor Aletta Jacobs kwam van de Haagse PvdA. Die partij diende de initiatiefnota 'Die vrouw verdient een standbeeld' in, dat door Krikke is omarmd. De burgemeester voelt zich verbonden met Aletta Jacobs en de vele vrouwen na haar, die streden voor de positie van vrouwen. 'Als zij er niet, tegen de tijdgeest in, de barricaden voor waren opgegaan, had ik nu geen burgemeester van Den Haag kunnen zijn', voegt zij eraan toe.

De PvdA is van mening dat er relatief weinig vrouwen zijn vereeuwigd in brons of andere kunstwerken. Den Haag kent wel figuren van bijvoorbeeld vissersvrouwen of het beeld van Eline Vere. Maar wat meer diversiteit doet volgens de partij recht aan de positie van vrouwen in de stad. Het is nog niet bekend wie de kunstenaar gaat worden. Een commissie moet zich binnenkort over gaan buigen.

