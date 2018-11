Deel dit artikel:













Voetbalsters Oranje pakken laatste ticket voor WK Miedema schiet de 1-0 binnen voor Oranje. Foto ANP

DEN HAAG - De Oranjevrouwen hebben door een 1-1 gelijkspel in en tegen Zwitserland het laatste ticket voor het WK voetbal, volgend jaar in Frankrijk, in de wacht gesleept. De eerste wedstrijd vrijdag in Utrecht won Oranje met 3-0 en dus kwam de voorsprong niet meer in gevaar.

Oranje kwam in Zwitserland al snel met z'n tienen te staan toen Anouk Dekker in de zevende minuut de rode kaart kreeg. Maar de vrouwen van de Haagse bondscoach Sarina Wiegman lieten zich niet uit het veld slaan. Aan het begin van de tweede helft opende Vivianne Miedema de score voor Oranje.

De Zwitserse vrouwen, die vrijwel de hele wedstrijd met een vrouw meer speelden, konden er niet veel tegen in brengen tot aan de zeventigste minuut. In de steeds erger wordende mist, maakte Coumba Sow de gelijkmaker voor de thuisploeg: 1-1. Er werd inmiddels met een oranje bal gespeeld omdat de witte bal niet meer zichtbaar was vanwege de mist. Maar verder dan een gelijkspel kwamen de Zwitsers niet en dus konden de Oranjevrouwen na negentig minuten feest vieren.



Oranje haalde in 2015 voor het eerst het WK. Toen werden de achtste finales gehaald.

Bondscoach Wiegman kijkt alvast vooruit naar de eindronde. 'We willen daar een rol van betekenis gaan spelen en goed presteren. Wat dat precies is, daar ga ik geen uitspraken over doen. Dat hangt ook af van de loting', zei Wiegman. 'We willen ons nu ook heel graag plaatsen voor de Olympische Spelen.'