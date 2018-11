Deel dit artikel:













Haagse PvdA: 'Is wonen op de Binckhorst straks wel betaalbaar voor de gewone man?' Sloop op de Binckhorst. Foto archief

DEN HAAG - De Haagse PvdA-fractie is bang dat alleen Hagenaars die wat meer te besteden hebben, straks kunnen wonen op de Binckhorst. De partij zegt 'buitengewoon bezorgd' te zijn over de ontwikkelingen in het gebied. 'Het risico is levensgroot dat we straks vooral dure huurappartementen hebben, maar dat er niets is gebouwd voor mensen uit Laak of de Rivierenbuurt die iets mooiers willen', zegt fractievoorzitter Martijn Balster.

Het bedrijventerrein in Den Haag gaat de komende jaren drastisch op de schop. Het is de bedoeling dat er duizenden woningen worden gebouwd en dat het gebied rond de haven een plek wordt voor startende ondernemers. Volgens de PvdA wordt er echter nauwelijks sturing gegeven aan de bouwplannen en zijn huurdersverenigingen en bewonersorganisaties amper betrokken. 'Houden wij het wel zelf in de hand, of maken we het resultaat volledig afhangen van investeerders en wethouders die in de skybox bij ADO afspraken met elkaar maken?', vraagt hij zich af.

'Marktpartijen bepalen' Balster vindt het geen goed idee dat de verantwoordelijkheid volledig bij marktpartijen komt te liggen. 'Natuurlijk zijn er mooie plannen en bedoelingen, maar stel dat er marktpartijen zijn die alleen maar gaan voor de maximale opbrengst en een volgende wethouder zegt: ik heb geen zin meer in betaalbare huizen, dan heeft de stad het nakijken.' 'Ik wil graag een volkswijk waar het fijn wonen en werken is voor onze mensen. Geen nieuwe Zuid-As met alleen maar kantoren en dure huizen', zegt de fractievoorzitter. Hij vraagt zich af bijvoorbeeld sportfaciliteiten en een goede OV-ontsluiting straks wel geregeld zijn voor toekomstige bewoners. 'Bedrijven geven overlast'





De partij verwacht op termijn ook andere problemen. Het is de bedoeling dat de meeste bedrijven op de Binckhorst blijven zitten en dat er huizen naast worden gebouwd. 'Die gaan elkaar in de weg zitten', volgens Martijn Balster. 'Bedrijven geven nu eenmaal overlast omdat ze willen groeien. Als je daar naast woont, dan gaat dat irriteren en dat is voor niemand fijn', legt hij uit. Ook op dat punt zou de PvdA willen dat er meer sturing en regie komt. De partij stelt voor dat de gemeente bedrijven stimuleert op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid en in de maakindustrie, omdat je daarmee banen zou bieden aan 'mensen die een vak hebben geleerd'.