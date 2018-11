Grote opluchting bij politiek en Hagenaars na afblazen verhuizing Israëlische ambassade

DEN HAAG - Hagenaars en de lokale politiek reageren opgelucht op het nieuws dat de verhuizing van de Israëlische ambassade niet doorgaat. De ambassade zou een nieuw onderkomen krijgen in een monumentale villa aan Plein 1813, maar de staat Israël ziet daarvan af omdat verhuizing te duur zou worden.

De Haagse gemeenteraad en buurtbewoners vonden de verhuizing geen goed idee, ondermeer vanwege de observatiepost en de hoge muur die bij de villa zouden moeten komen. Ook moesten er tientallen bomen worden gekapt. Dat de staat de verhuizing nu afblaast is voor veel betrokkenen een pak van het hart.

De gemeente Den Haag was al niet echt gelukkig met de plannen voor de verhuizing, die volgens wethouder Boudewijn Revis door het rijk en Israël zijn gemaakt zonder de stad daarin te kennen. Afgelopen donderdag nog nam de raad een motie van de PvdA aan, die het college van B&W opdroeg om opnieuw met alle betrokken partijen in gesprek te gaan.



Enthousiaste appjes

Direct nadat het nieuws bekend werd gemaakt, stuurden buurtbewoners elkaar enthousiaste berichtjes via WhatsApp. 'Het nieuws gaat als een lopend vuurtje', zegt woordvoerder van de bewoners Joeri Oudshoorn. 'We zijn erg opgelucht. Het is nog wel de vraag of de omgevingsvergunning door de ambassade ook is ingetrokken. Ik heb eerder gelezen dat als de ambassade niet naar het pand verhuisd, dat Israël het dan zou verkopen. Het is afwachten wie er dan in komt, maar het zal qua veiligheid nooit zo heftig zijn als een Israëlische ambassade'.

Op Twitter reageren lokale politici enthousiast op het nieuws. 'De dreigende aantasting gaat niet door. Hoe ze verder gaan met hun huisvesting is nog niet bekend. Maar de vlag kan uit', schrijft fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Ook GroenLinks is blij: 'Mooi dat Boudewijn Revis de ambassade een handreiking doet om in gesprek te gaan over een alternatief', schrijft raadslid Mariëlle Vavier. Twitteraar Joop zegt over de beslissing: 'Bespaart Israël een hoop geld voor dat krot'.

