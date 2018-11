Deel dit artikel:













Leerling mboRijnland besmet met tbc Een prik voor onderzoek naar tbc. Foto ANP

LEIDEN - Een leerling van mboRijnland in Leiden is besmet met tbc. Dat bevestigt een woordvoerder van de school aan Omroep West. Het gaat om een leerling van de vestiging aan het Bètaplein in Leiden.

Klasgenoten van de leerling en leraren die direct met de leerling te maken hebben gehad, hebben dinsdag een huidtest ondergaan. Door deze zogenoemde mantouxprik kan een infectie met de tbc-bacterie worden opgespoord. De besmette leerling heeft volgens de woordvoerder de besmettelijke (open) vorm van tuberculose. Er bestaat ook een niet-besmettelijke vorm. De infectieziekte tbc wordt veroorzaakt door bacteriën van het Mycobacterium tuberculosis-complex. De bacterie kan ernstige ontstekingen veroorzaken door het hele lichaam. Bij niet of niet goed behandelen kan de ziekte dodelijk zijn.

Niet bekend hoe het met leerling gaat Om privacyredenen wil de school niet zeggen hoe het nu met de leerling gaat. Ook is niet bekend of het om een jongen of meisje gaat en in welke klas de leerling zit.