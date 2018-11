Deel dit artikel:













West Wekker: Het laatste postkantoor van Nederland sluit deuren en COMM start social media-week Foto: Omroep West

DEN HAAG - Goedemorgen! Het wordt een dag met veel bloemen, gebak en tranen voor de medewerkers van het postkantoor aan de Kerkstraat in Den Haag, Want dit allerlaatste postkantoor van Nederland sluit vandaag te deuren. En in museum COMM start de social media-week. Toonaangevende bedrijven praten over sociale media en innovatie.

Wat je vandaag kunt verwachten: Het is de laatste dag van het PostNL-kantoor in Den Haag. Ooit was dit een gigantisch PTT-kantoor met meerdere verdiepingen. Vandaag sluit het laatste zelfstandige postkantoor van Nederland definitief de deuren. Het is een landelijke trend: steeds meer postkantoren worden als servicepunt bij andere winkelketens ondergebracht. Voor de klanten is het ook even slikken. Sommigen van hen hadden er veertig jaar lang een postbus.

In Delft vindt vandaag een wel heel bijzonder transport plaats: een peperdure Bernstein-vleugel van ruim twee meter lang moet uit een appartement op de zestiende verdieping worden getakeld. Dat gebeurt met een van de hoogste mobiele kranen in Europa. De vleugel wordt geschonken aan het Nationaal Muziek Instrumenten Fonds.

Social media is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Het is het perfecte middel voor onder meer marketing en klantenservice. In museum COMM in Den Haag start vandaag de social media-week. Medewerkers van tientallen gerenommeerde bedrijven en organisaties laten zich bijpraten over de digitale ontwikkelingen.

Het weer: Vandaag is een dag met flink wat zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 12 of 13 graden.



Beeld: MeteoGroup Vandaag is een dag met flink wat zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 12 of 13 graden.Beeld: MeteoGroup Ga je met de auto op pad? Check hier de actuele files

En dit moet je ook weten: Hotels van Oranje in Noordwijk staat vandaag in het teken van de Engelandvaarders. Museum Engelandvaarders en de Stichting Educatieve Theaterprojecten willen hun verhaal doorgeven aan de jongste generatie. Dat doen ze onder meer met het Engelandvaarders Gala dat vandaag plaatsvindt. Het geld dat vandaag wordt opgehaald, wordt weer ingezet voor bijvoorbeeld nieuwe educatieve theatervoorstellingen.

Studenten van de School voor Bouw en Infra van ROC Mondriaan bouwen vandaag op ware grootte een woning na uit het nieuwbouwproject 'Haagse Hendrik' in de wijk Laak in Den Haag. Dat doen zij op de dag waarop het hoogste punt wordt bereikt in het bouwproject. Toekomstige bewoners kunnen hierdoor alvast kijken hoe hun huis eruit komt te zien. De studenten vertellen hen alles over het bouw- en installatieproces.

Er zijn veel opgeluchte reacties op het niet doorgaan van de verhuizing van de Israëlische ambassade van het Haagse Buitenhof naar Plein1813. De ambassade zou daar een villa gaan betrekken, maar de Staat Israël ziet er vanaf omdat het allemaal te duur wordt. Buurtbewoners en politci zijn blij. Zij zagen de verhuizing helemaal niet zitten, onder meer omdat er flink wat bomen moesten worden gekapt rond het gebouw.

Door medicijnverspilling tegen te gaan, kan Nederland zo’n 40 miljoen euro besparen op de zorg. Dat zegt onderzoeker Charlotte Bekker van het UMC Utrecht in Trouw na onderzoek bij 41 apotheken.Jaarlijks gooien we voor zo’n 100 miljoen euro aan medicijnen weg.

Vanavond op TV West:

Verborgen Museumschatten en Verborgen Thuisschatten

In dit programma bezoekt Lynn Heythekker unieke musea in onze regio. Vandaag gaat zij langs in Museum Meermanno in Den Haag, ook wel 'Het Huis van het Boek' genoemd. In dit museum vind je een enorme collectie boeken in alle soorten en maten. Na 'Verborgen Museumschatten' kun je kijken naar 'Verborgen Thuisschatten', waarin medewerkers van het Venduehuis hun kennersoog richten op de bijzondere spullen op zolders en in kelders.

