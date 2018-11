Euforie bij Huppel the Pub na verkiezing tot beste café van Nederland

DEN HAAG - Een dag na de bekendmaking stralen de eigenaren van de Haagse kroeg Huppel the Pub nog steeds van oor tot oor. Het café in de Oude Molstraat is door het vakblad Misset Horeca uitgeroepen tot café van het jaar. En daarmee is het voor het eerst dat een Zuid-Hollands café de beste van Nederland is.

Eigenaren Jeroen van Beek en Eline van Urk Dam hadden dat vijftien jaar geleden ook niet kunnen bedenken. Ze stonden toen nog gewoon achter de tap. Zij op donderdag. Hij op vrijdag. Het duurde even voordat zij bij hem achter op de fiets stapte. Maar toen zijn intenties eenmaal duidelijk waren, was het ijs gebroken.

Toen de vorige eigenaar drie jaar later ging afbouwen, was het een logische stap om het tweetal te vragen de zaak over te nemen. Met succes, want eindigde Huppel the Pub vorig jaar nog als tweede, maandagavond is het echt prijs: Eline van Urk Dam: 'Je bent in een soort van euforiestemming. Het hele team staat op het podium. En dat is waar het allemaal om draait. Met z'n allen heb je gewoon een prestatie geleverd. En het wordt gewaardeerd en beloond met een eerste prijs.'



Veel lof

Niet alleen de jury, ook de stamgasten beamen het succes van het café: 'Gezellig.' 'Knus,' 'Toffe bediening.' 'Goede muziek.' 'Ruime keuze aan bier, whisky en lekkere hapjes.' Het zijn veelgehoorde loftuitingen. Maar de eigenaren gaan nu niet achterover leunen, want het kan altijd nog beter.

Daarom komt het goed uit dat Huppel the Pub volgend jaar in de jury plaatsneemt. Zelf doen ze dan niet mee. Maar ze mogen wel de beste acht café's van 2019 gaan beoordelen. Jeroen van Beek: 'Dat lijkt me een hele leuke baan. Beetje gluren bij de buren. Kijken of zij nog goede ideeën hebben die wij ook kunnen gebruiken.'