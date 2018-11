Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Leidse begroting 2019 goedgekeurd; 'Desnoods verkopen we de Lammermarktgarage en Garenmarktgarage' Gemeenteraad Leiden | Foto: Unity.nu

DEN HAAG - De Leidse gemeenteraad heeft ingestemd met de begroting voor 2019. De oppositie in de Sleutelstad was fel tegen de voorgestelde begroting. Zo zei Dorien Verbree van oppositiepartij VVD: 'Het is alsof je portemonnee allang leeg is, maar je alsnog in de Intertoys-folder gaat bladeren om cadeautjes uit te zoeken.'

De volledige oppositie (CDA, VVD, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Partij Sleutelstad) stemde tegen de voorgestelde begroting. Dat zijn in totaal 17 stemmen. De coalitie (D66, GroenLinks en PvdA) heeft in totaal 21 zetels en trok daarmee het begroting over de streep. Met het nieuwe begrotingsvoorstel bouwt Leiden een schuld op van 750 miljoen euro in 2020. PvdA fractievoorzitter Gijs Holla vindt dat de coalitie zijn verantwoordelijkheid neemt met de nieuwe begroting. 'Wij willen problemen niet over de schutting gooien naar onze kinderen en kleinkinderen', zegt de sociaaldemocraat. 'Wij willen deze nu aanpakken en oplossen.'

'Een mooiere stad voor terug' Ook coalitiepartner GroenLinks was een soortgelijke mening toegedaan. ‘Leidenaren krijgen er een mooiere stad voor terug', was er vanuit de progressieve partij te horen. Volgens de linkse fractie neemt het college genoeg beheersmaatregelen om ervoor te zorgen dat Leiden niet in de problemen komt. Wethouder van Financiën Paul Dirkse (D66) zei dat de leningen van de Sleutelstad tegen een lage rente zijn. Daarnaast vertelde hij: ‘Je hebt op elk moment van het jaar tijd om bij te sturen als de risico’s groter worden, Ik zie dat minder pessimistisch dan de oppositie.' Dat bijsturen kan in geval van nood door de verkoop van de twee pakeergarages (Lammermarktgarage en Garenmarktgarage) 'Maar zover gaat het niet komen', volgens Dirkse.

'Hypotheek op de toekomst' Het CDA was fel gekant tegen de begroting. ‘Het college legt een hypotheek op de toekomst', zei de partij bij monde van fractievoorzitter Joost Bleijie. 'Deze raadsvergadering zal de boeken ingaan als historisch. Het moment dat de Leiden haar financiële toekomst uit handen gaf.' Wel zei wethouder Dirkse toe dat Leiden de begroting laat testen op haalbaarheid. 'We gaan laten onderzoeken welke risico’s er zijn. En in hoeverre die zijn afgedekt door de ‘beheersbaarheidsmaatregelen.' LEES OOK:

Teleurstelling bij ijsclubs over schrappen 333-meter baan Leiden maar 'strijd is nog niet gestreden'

Voortbestaan vier Leidse voetbalclubs in gevaar