'Had te veel twijfels in mijn hoofd', Grand Slam of Darts zit er snel op voor Raymond van Barneveld

DEN HAAG - Voor Raymond van Barneveld zit het Grand Slam of Darts-toernooi er al na de poulefase op. De Hagenaar verloor dinsdagavond zijn laatste groepswedstrijd afgetekend van Michael Smith.

Om de knock-outfase te bereiken had 'Barney' met minimaal 5-3 moeten winnen, maar Smith was dinsdagavond veel te sterk voor hem. Het werd 5-0 voor de Engelsman. Smith haalde een gemiddelde van ruim 100 per beurt. Van Barneveld bleef steken op ruim 90.

Van Barneveld was het toernooi al begonnen met een 5-3 nederlaag tegen Pool Krzysztof Ratajski. De tweede groepswedstrijd - tegen de verrassende Winmau World Masters-kampioen Adam Smith-Neale - won hij nog wel, al was het moeizaam (5-4). Daardoor behield hij een kleine kans op het bereiken de knock-outfase, maar Smith voorkwam een ultieme ontsnapping.



Sorry

'Uithuilen en opnieuw beginnen', reageert 'Barney'. 'Ik had te veel twijfels in mijn hoofd. Ik moet alles op een rijtje zetten voor het WK in december. Sorry dat ik mijn fans heb teleurgesteld. Ik beloof jullie dat de 'Eye of the Tiger' terug zal zijn tijdens het WK in Ally Pally.'