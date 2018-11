Bijzondere takelklus in Delft: dure vleugel wordt van de zestiende etage gehaald

DELFT - Een kostbare piano van twee meter lang wordt woensdagochtend uit een flat in Delft getakeld. Dit gebeurt met een van de hoogste kranen van Europa. Er moet een hoogte van 54 meter overbrugd worden over een afstand van 57 meter.

'Met normale kranen kunnen we tot de zesde verdieping komen, maar nu moeten we nog hoger', vertelt Sicco Elzenga van Griffioen Transport, dat gespecialiseerd is in het verhuizen van vleugels. Daarom hebben we deze speciale telescoopkraan besteld. Die gaat over de sloot naar zestien hoog.'

Niet iedereen had rekening gehouden met het speciale transport. Op de parkeerplaats waar de kraan geplaatst wordt, waren 's ochtends vier auto's geparkeerd. Die stonden in de weg. 'Die bestuurders hadden de borden kennelijk niet gezien...', verzucht Elzenga.



Bechstein

Het takelen van zo'n dure Bechstein-vleugel van de zestiende etage is een spectaculaire klus. 'Maar wij zijn altijd voorzichtig hoor', benadrukt Elzenga. 'Het maakt niet uit of het gaat om een piano van 2000 euro of een van een ton, wij werken altijd netjes. In spullen zit naast een geldelijke waarde tenslotte ook emotionele waarde.'

De vleugel wordt geschonken aan het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF). ‘De vleugel is een nalatenschap die wordt geschonken door de familie', vertelt Manon Veenendaal van het NMF. 'We hebben een aantal vleugels in de collectie maar dit is een heel bijzondere. Bechstein is een topmerk. En dit is een gezonde, goed onderhouden vleugel en zal geleend worden aan een getalenteerde student. Omdat dit zulke dure instrumenten zijn kunnen zij die vaak niet zelf betalen.'