Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vier bewoners naar ziekenhuis na brand in Zoetermeer De hulpdiensten bij de flat. (Foto: Regio15)

ZOETERMEER - Woensdagochtend rond 7.00 uur brak brand uit op de negende verdieping in de Diederik van Teilingenlaan in Zoetermeer. Oorzaak was een lithium-ion-accu. Die had vlam gevat.

Ondanks dat het vuur in de galerijflat snel was geblust, zijn drie bewoners en een buurvrouw met rookinhalatieklachten naar een ziekenhuis gebracht.