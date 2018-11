Kinderarts Michel Weijerman doet al 20 jaar onderzoek naar Down en wint Pablo Award

NOORDWIJK - Dr. Michel Weijerman, kinderarts en downspecialist bij het Downcentrum Nederland van Alrijne Ziekenhuis, heeft de Pablo Award gewonnen. Dit is de publieksprijs voor mensen die zich inzetten voor acceptatie van mensen met het syndroom van Down. De prijs werd dinsdag uitgereikt tijdens het INC Awards gala in Huis ter Duin in Noordwijk.

'Het is gelukt', reageert Weijerman opgetogen. 'Ik ben er erg blij mee. Het is een ontzettende erkenning van wat ik gedaan heb en het geeft me een prikkel om door te gaan.' Weijerman doet al bijna twintig jaar onderzoek naar het syndroom van Down en heeft in die tijd flink bijgedragen aan de zorg die daarbij komt kijken. Er is echter nog steeds werk te doen.

'De medische kant hebben we nu redelijk onder controle', vertelt Weijerman. 'Nu is het belangrijk om te werken aan de kwaliteit van leven. Hoe gaan mensen met Down in de wereld doen wat wij ook doen? Daar heeft die award aandacht aan besteed. Het is geweldig om te zien wat voor mensen er genomineerd waren, wie er allemaal bezig zijn om mensen met een handicap mee te laten doen in het leven.'



Denken in mogelijkheden

Weijerman was samen met presentator Johnny de Mol en Thijs Swinkels, oprichter van Brownies & Downies genomineerd voor de publieksprijs. Linda Germs, lid van de voordrachtcommissie van de INC Awards, zei over de nominatie van Weijerman: 'Toen onze zoon geboren werd, was er nog weinig bekend wat Down met zich meebracht. Michel was onze eerste kinderarts die uitging van de mogelijkheden en denkt in kwaliteit van leven.'

De Pablo Award is vernoemd naar Pablo Pineda, naast succesvol acteur de eerste student met Downsyndroom die een universitaire graad behaalde. De prijs maakt deel uit van de INC Awards. Deze zijn door Stichting De Upside van Down en Stichting Downsyndroom in het leven zijn geroepen om organisaties die mensen met een verstandelijke beperking omarmen in het zonnetje te zetten.





