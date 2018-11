Deel dit artikel:













Haagse snackbar Piet Patat 'terecht drie maanden dicht' Patatje oorlog | Foto: ANP

DEN HAAG - De Haagse snackbar Piet Patat is in oktober 2016 terecht gesloten, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. Toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen gooide het etablissement op de Grote Markt drie maanden op slot omdat een bezoeker waarschijnlijk achttien bolletjes cocaïne bij zich had.

Volgens de Raad van State is het aannemelijk dat de bezoeker een drugsdealer was. Twee van de achttien bolletjes werden onderzocht. In de twee onderzochte bolletjes werd cocaïne aangetroffen. De patatzaak was het niet eens met het sluitingsbevel door de burgervader en ging vorige maand bij de Raad van State in hoger beroep. Piet Patat heeft de tijdelijke sluiting ternauwernood overleefd, vertelde de advocaat toen. LEES OOK: Snackbar Piet Patat in Den Haag mag weer open