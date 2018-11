Islamitische basisschool Zoetermeer stap dichterbij

ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer moet een vestiging van de islamitische basisschool Yunus Emre opnemen in het gemeentelijke plan van scholen. Daarmee komt de basisschool voor bekostiging in aanmerking en is de vestiging van een islamitische basisschool een stap dichterbij.

Onderwijsminister Arie Slob (CU) had al eerder bepaald dat de school in het plan van scholen moest worden opgenomen, nadat de gemeenteraad van Zoetermeer dat begin juli weigerde.

Zoetermeer kwam tegen het besluit van de minister in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, maar die verklaarde dat woensdag ongegrond.



Bekostiging pas na goedkeuring minister

De bekostiging van de basisschool kan pas beginnen, als de school wordt opgenomen in een plan van scholen dat betrekking heeft op de gemeente waar men de school wil vestigen. Dat betekent dat de gemeenteraad de vestiging moet opnemen in het scholenplan. Pas dan komt de school in aanmerking voor bekostiging door de minister.

Om een Islamtische school te starten moet een schoolbestuur met een prognose aannemelijk maken dat een nieuwe school op voldoende leerlingen kan rekenen. Als de school die norm haalt, staat in de wet dat de gemeente de school in een gemeentelijk plan van scholen moet opnemen.



Vergelijkbaar met Maastricht

Voor de prognose is er een vergelijking gemaakt met een vergelijkbare gemeente. Yunus Emre vergelijkt de belangstelling voor islamitisch basisonderwijs in de gemeente Zoetermeer met die in de gemeente Maastricht. Volgens de Zoetermeerse gemeenteraad hebben het ministerie en de scholenstichting verkeerde onderzoeksgegevens gebruikt om de behoefte aan en het bestaansrecht van een islamitische basisschool aan te tonen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelt, net als de minister, dat de twee gemeenten vergelijkbaar zijn, wat betreft de belangstelling voor islamitisch onderwijs. Volgens minister Slob heeft Zoetermeer zelf een beter vestigingsklimaat dan Maastricht. Zo is het aantal inwoners in beide gemeenten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond nagenoeg gelijk, maar heeft Zoetermeer meer inwoners met een herkomst uit een ander islamitisch land.



Volgens Raad van State aan stichtingsnorm voldaan

Ook zijn er in Zoetermeer meer kinderen in de basisschoolleeftijd dan in Maastricht. Kortom, volgens de Raad van State heeft: 'de Yunus Emre-basisschool aannemelijk gemaakt dat voor haar nieuwe vestiging in Zoetermeer aan de stichtingsnorm kan worden voldaan.'