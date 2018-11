Motorrijschoolhouder moet weg van terrein voetbalclub ESDO

DEN HAAG - Een motorrijschoolhouder moet weg van het terrein van voetbalclub ESDO in Den Haag. Dat heeft de rechter woensdag bepaald.

De oud-voorzitter van ESDO had de motorrijschoolhouder als vriendendienst toestemming gegeven via een onderverhuurconstructie motoren, helmen en motorpakken op te slaan in het clubgebouw, maar de rest van de club wist hier niks van. Het nieuwe bestuur wilde van deze afspraak af.

Volgens de nieuwe bestuursleden maakt de rijschoolhouder ook gebruik van de kantine en andere faciliteiten van de voetbalclub, terwijl hij daar nooit toestemming voor had gekregen. De advocaat van ESDO vertelde tijdens de zitting dat de aanwezigheid van de motorrijschoolhouder voor de clubleden aanvoelt 'alsof er een kraker in het clubgebouw zit'. Daarnaast wezen de bestuursleden er op dat de rijlessen die de man houdt op het parkeerterrein van de voetbalclub leiden tot 'bijna-ongelukken'.



Op eigen houtje

De motorrijschoolhouder wees er tijdens de zitting op dat hij over een geldig huurcontract beschikt. Maar volgens de rechter is het contact dat de oud-voorzitter met de motorrijschoolhouder afsloot helemaal niet geldig, omdat de oud-voorzitter op eigen houtje handelde. De rijschoolhouder krijgt een maand de tijd om te vertrekken uit het clubgebouw in de Hengelolaan.