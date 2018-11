Deel dit artikel:













Laatste zelfstandige postkantoor van Nederland sluit Laatste postkantoor sluit zijn deuren | Foto: Omroep West Laatste postkantoor sluit zijn deuren | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het postkantoor aan het Kerkplein in Den Haag hield lang stand, maar sluit nu definitief de deuren. Daarmee verdwijnt het laatste zelfstandige postkantoor van PostNL in Nederland. Voor postgerelateerde zaken kunnen Hagenaars nu terecht bij het Papegaaien Paleis aan de overkant van de straat of bij een van de 3200 servicepunten in andere winkels.

Op de laatste dag worden klanten ontvangen met koffie en gebak. Voor veel van hen zal het wennen zijn dat het postkantoor verdwijnt. 'Persoonlijk vind ik het heel erg', vertelt een bezoeker. 'Ik noem het de verloedering van de samenleving.' Een andere klant is iets genuanceerder maar vindt het ook jammer dat het postkantoor verdwijnt. 'Ik vind het helemaal niks. Hier word je gewoon geweldig goed geholpen.' Desondanks is de sluiting voor haar geen reden om bij de pakken neer te zitten. 'Een eindje verderop kunnen we nog wel terecht.' Het personeel gaat nadat de laatste werkdag is afgelopen met zijn allen uit eten. Donderdag gaan ze weer aan het werk, maar dan bij een van de servicepunten of bij het hoofdkantoor van PostNL.

Steeds minder post Het gebouw tegenover de Grote Kerk was vroeger in zijn geheel van PTT Post. Tien jaar geleden werd een deel daarvan al afgestoten met een kleiner postkantoor tot gevolg. Sindsdien nam de hoeveelheid post die wordt verstuurd alleen nog maar verder af.