Gemeente serveert alleen halal vlees op feest: Partij voor de Dieren boos

DEN HAAG - De Partij voor de Dieren (PvdD) in de Haagse gemeenteraad eist opheldering over het vlees dat op het eindejaarsfeest van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente wordt opgediend. Daarbij is al het vlees dat wordt geserveerd halal, blijkt uit een intern bericht. De partij vindt het 'een onbegrijpelijke keuze' om 'enkel vlees van onverdoofd geslachte dieren' te serveren.

De PvdD wist de hand te leggen op een bericht dat op 1 november aan de 1200 medewerkers de afdeling werd verstuurd. Via een online formulier kunnen zij hun dieetwensen doorgeven. Onder de vraag over die voorkeuren staat tussen haakjes: 'sowieso zullen er vegetarische gerechten zijn en alles is halal'.

Raadslid Robert Barker kan zich niet vinden in de keuze van de gemeente om standaard vlees in te kopen van dieren die onverdoofd geslacht zijn. Hij stelt dat uit 'vele onderzoeken' van de afgelopen jaren is gebleken dat dieren die onverdoofd worden geslacht 'extra stress en pijn ervaren'.



Dierenleed

Barker: 'Niet alle 1200 genodigden zullen zitten te wachten op een portie vlees met extra dierenleed. De gemeente laat medewerkers echter geen keus, volgens het inschrijfformulier. Met dit inkoopbeleid draagt de gemeente bij aan onnodig dierenleed. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente juist optreedt tegen vermijdbare pijn en stress en dus geen vlees van onverdoofd geslachte dieren serveert.'

De Partij voor de Dieren zet zich ook in de Tweede Kamer in om de wettelijke plicht om dieren te bedwelmen te laten gelden voor alle dieren die in Nederland worden geslacht.