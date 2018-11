Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Social Media Week van start in museum COMM in Den Haag De Social Media Week is van 14 tot en met 16 november. Foto: #SMWNL

DEN HAAG - In museum COMM in Den Haag wordt deze week de Social Media Week gehouden. Medewerkers van tientallen bedrijven en organisaties laten zich daar bijpraten over digitale ontwikkelingen uit de hele wereld.

Het thema dit jaar is 'closer', dat verwijst naar de kracht van technologie om mensen dichter bij elkaar te kunnen brengen. Bezoekers kunnen verspreid over vier zalen luisteren naar meer dan honderd sprekers van bijvoorbeeld Reddit, Google en het Wereldvoedselprogramma van de VN. De Social Media Week wordt ieder jaar in 25 steden georganiseerd, zoals in Den Haag, Londen, Toronto en Zürich. De start van het evenement was woensdagochtend. Vrijdagmiddag wordt het afgesloten met een happy hour.