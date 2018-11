Mijlpaal voor studenten ROC Mondriaan die bijzondere woning nabouwen

DEN HAAG - Het ROC Mondriaan, woningcorporatie Haag Wonen en bouwbedrijf Heembouw zijn een bijzondere samenwerking aangegaan. Studenten van de School voor Bouw en Infra (ROC Mondriaan) bouwen op ware grootte een woning na uit het nieuwbouwproject 'Haagse Hendrik' in het Laakkwartier. De woning bereikt deze vrijdag het hoogste punt.

De samenwerking is tweeledig. Aan de ene kant doen de studenten van het ROC Mondriaan praktijkervaring op. 'Het is de eerste keer dat ze zoiets neerzetten. En de studenten hebben deze context nodig om te begrijpen wat het werktempo is in de bouw', vertelt projectleider Sebastiaan Bliemert.

Aan de andere kant krijgen bewoners zo een goed beeld van hun toekomstige woning in het Laakkwartier. 'Het is soms lastig om van een platte tekening te zien wat het eigenlijk wordt. En hoe ruim of krap het wordt. En hier kunnen ze het met eigen ogen beleven', vertelt Kirsten Dubbelman van Haag Wonen.

Huizen van Berlage





De 'Haagse Hendrik'-woningen zijn kleinere eengezinswoningen met een tuintje die in 2020 in het Laakkwartier moeten komen. Dubbelman: 'Ze zijn smaller dan een eengezinswoning. Vandaar dat het ook voor onszelf goed is om te beleven dat de woningen echt wel ruimtelijkheid biedt.'

Omdat de studenten zelf de woning bouwen, heet het huisje 'Eigen Hendrik'. De namen ‘Haagse Hendrik’ en ‘Eigen Hendrik’ zijn een eerbetoon aan Hendrik Berlage. Deze beroemde architect heeft een deel van het Laakkwartier ontworpen. Het nieuwbouwproject in die wijk wordt ontworpen in diezelfde Berlage-stijl.



En dan nu een pannenbiertje

Het bereiken van het hoogste punt van het gebouw wordt deze vrijdag gevierd met een zogenoemd 'pannenbiertje'. Dat is een term uit de bouw om te vieren dat het hoogste punt is bereikt en de dakpannen gelegd kunnen worden. 'Dat betekent voor iedereen een biertje, ja', lacht projectleider Bliemert. 'Alleen zijn we een onderwijsinstelling, dus we doen het met 0%. Dat is ook nog heel erg van deze tijd.'